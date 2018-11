Álvaro Arzú Escobar, apoyado por el oficialismo, estará al frente del Congreso de la República para el periodo 2019-2020

Por Luis Hernández |

Este miércoles continúa el debate sobre la reelección de Álvaro Arzú Escobar y otros señalados diputados en la junta directiva que dirigirá el Congreso de la República de Guatemala el periodo 2019-2020.

Arzú Escobar, que en anteriores ocasiones ha apoyado al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, seguirá al frente del Congreso gracias al apoyo del oficialismo.

Otros diputados que continuarán en la junta directiva son el cuestionado Estuardo Galdámez (FCN-Nación), Felipe Alejos (Todos), y Juan Ramón Lau (Todos).

Así quedará la junta directiva periodo 2019-2020:

1.- Álvaro Arzú Escobar, presidente

2.- Felipe Alejos, vicepresidente

3.- Flor de María Chajón, segunda vicepresidenta

4.- Oscar Escribá, tercer vicepresidente

5.- Estuardo Galdámez, primer secretario

6.- Manuel Giordano, segundo secretario

7.- Juan Ramón Lau, tercer secretario

8.- Julio Lainfiesta, cuatro secretario

9.- Aníbal Estuardo Rojas, quinto secretario

La junta directiva del periodo 2018-2019 estaba integrada de la forma siguiente:

1.- Presidente: Álvaro Enrique Arzú Escobar

2.- Primer vicepresidente: Felipe Alejos Lorenzana

3.- Segundo vicepresidente: Javier Alfonso Hernández Ovalle

4.- Tercera vicepresidenta: Mayra Alejandra Carrillo de León

5.- Primer secretario: Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

6.- Segunda secretaria: Karla Andrea Martínez Hernández

7.- Tercer secretario: Juan Ramón Lau Quan

8.- Cuarto secretario: Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez

9.- Quinta secretaria: Elza Leonora Cú Isem

Fuente: Congreso de la República de Guatemala y Prensa Libre

