Allanan tenería en la zona 8 de Quetzaltenango

Por Erick Colop |

Elementos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio Público (MP) desarrollaron un allanamiento en una tenería, en la zona 8 de Quetzaltenango, en seguimiento a una denuncia sobre la contaminación al río Seco.

Los personeros del MARN no quisieron brindar información exacta del caso, pero trascendió que es en seguimiento a una denuncia interpuesta hace más de un año.

El consultor de la Asociación de Surtidores de Quetzaltenango (tenería), Marco Buestan, explicó que dicha empresa conoció de la denuncia, hizo mejoras e informó al MARN, y desconocen porqué se hizo el allanamiento.

Buestan explicó que la empresa no labora desde hace varios meses y que no era necesario el operativo, porque la información podría entregarse sin ningún inconveniente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.