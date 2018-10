Allanan prostíbulo clandestino en Xela

Por Martín Calderón |

Fiscalía Regional contra la trata de personas realizó un allanamiento de inspección, registro y secuestro de evidencias en un negocio ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango con el nombre de “El Socalo”

El fiscal encargado Mariano Cantoral dijo que se encontró evidencias documentales que servirá como evidencia.

Además señaló que el negocio en apariencia es una venta de licor pero funciona como prostíbulo clandestino.

“Todo se derivó a una inspección que realizará el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales donde se estableció que posiblemente había víctimas de explotación sexual por lo que se inició la investigación” añadió

“Únicamente se recopiló la evidencia pero no se clausurará el negocio y no se detendrá a ninguna persona, sin embargo se pedirá a las autoridades municipales que verifique los permisos de este negocio” enfatizó.

