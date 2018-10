Alfredo Ajpacajá se perfila para ser campeón, tras la cronoescalada de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala

Fotos @CDAG_Guatemala

Finaliza la octava etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala, que tuvo lugar este jueves con una cronoescalada de 18 kilómetros que inició en El Mirador de Chichicastenango y finalizó en Piedra María Tecún, Totonicapán.

Alfredo Ajpacajá del equipo quetzalteco Decorabaños, logró ganar su segunda etapa consecutiva y mantiene el liderato de la clasificación general. El vigente campeón, Manuel Rodas, sufrió un pinchazo a falta de 2 kilómetros de finalizar la cronoescalada.

| CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA |

1) Alfredo Ajpacajá – Decorabaños Xela – tiempo de 00:042:48

2) Yeison Rincón (Colombia) – A 00:00:08 de Ajpacajá.

3) Jonathan de León – Hino One La Red a 00:00:27 de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1) Alfredo Ajpacajá – Decorabaños Xela – con 18:07:08

2) Manuel Rodas (Decorabaños Xela) – A 00:01:48 de Ajpacajá.

3) Jonathan de León (Hino La Red) -A 00:02:12 de Ajpacajá.

Mañana tendrá lugar la novena y penúltima etapa con un recorrido de 120 kilómetros entre Pamezabal, Los Encuentros, Tecpán, Chimaltenango y cierre en la aldea El Camán de Patzicía.

