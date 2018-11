Alfredo Ajpacajá es el campeón de la 58 edición de la Vuelta a Guatemala

Fotos @PublinewsGT

Guatemala. Finalizó la 58 edición de la Vuelta a Guatemala, el orgullo de Totonicapán, Alfredo Ajpacajá del equipo Decorabaños Xela, se coronó campeón.

La vuelta cerró con la décima etapa que tuvo lugar con circuito de 140 kilómetros en el anillo periférico de la ciudad de Guatemala.

Ajpacajá logra ser campeón con el equipo representativo de Xela que el año pasado también tuvo como campeón a uno de sus integrantes, el quetzalteco Manuel Rodas.

Guatemala no ganaba dos vueltas de forma consecutiva, desde los años 1999 y 2000, cuando se coronaron como campeones Fernando Wilfredo Escobar y Alberto Fermín Méndez respectivamente.

| CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL |

1) Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela) con 24:10:25.

2) Manuel Rodas (Decorabaños Xela) A 00:01:31 de Ajpacajá.

3) Jhonatan de León (Hino La Red) A 00:01:55 de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN DÉCIMA ETAPA |

1) Alder Torres (Hino La Red ) con 03:13:45

2) José Reyes (DYM Tlaxcala, México) MT de Torres.

3) Alonso Gamero (Selección de Perú) MT de Torres.

| CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES |

1) Dorian Monterroso (Decorabaños Xela) con 29 puntos.

2) Alain Quispe (Selección de Perú) con 21 puntos.

3) André González (Seleción de Perú) con 17 puntos.

| CLASIFICACIÓN PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Yeison Rincón de Colombia con 31 puntos.

2) Walter Escobar con 13 puntos.

3) Alder Torres con 11 puntos.

| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS |

1. Decorabaños 72:38:27

2. Hino La Red 72:42:28

3. Opticas Deluxe 73:12:11

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.