Alcalde de Zunil llega a declarar por antejuicio

Por Shirlie Rodríguez |

El alcalde municipal de Zunil, Juan Chay García, enfrenta un proceso de antejuicio por una denuncia interpuesta en el 2012.

La jueza Elsa Nivia Castillo, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, fue designada por la Sala Quinta de Apelaciones para ser pesquisidora en este caso, por ello, se han programado audiencias para escuchar a las partes.

Chay García acudió al Tribunal a declarar y menciona que se tienen los medios de prueba necesarios para que el proceso se desestime, porque él no conoce a la denunciante.

Según los detalles del caso, una mujer denunció al alcalde, en el 2012, porque la amenazó de muerte cuando ella se dirigía hacia el centro del municipio y el jefe municipal conducía un picop e iba acompañado de otras personas.

De acuerdo al expediente, desde el picop el alcalde le indicó a la denunciante que la podía asesinar y hacerle daño a ella y a su familia, ante esto se colocó la denuncia, a la cual se le dio trámite después de varios meses porque se había desestimado.

La víctima puso un recurso en contra de esa resolución y es hasta este año que se dio seguimiento. Ahora se esperará la recomendación que la jueza Elsa Nivia Castillo hará a la Sala Quinta y se defina si el edil cometió algún delito.

