Alcalde de Utah muere en ataque interno en Afganistán

El alcalde de una ciudad de Utah fue asesinado el sábado en la capital afgana, Kabul, en un aparente ataque interno, dijo el teniente gobernador del estado.

La muerte de Brent Taylor, alcalde de North Ogden y miembro de la Guardia Nacional de Utah, fue confirmada por el vicegobernador Spencer Cox de Utah, quien publicó un tributo en Facebook.

“Odio esto”, escribió Cox. “Estoy luchando por (encontrar) las palabras. Amo al alcalde Taylor, a su increíble esposa Jennie y a sus 7 dulces niños”.

Taylor había dejado su puesto en North Ogden, una ciudad de alrededor de 17,000 habitantes a unas 45 millas (70 km) al norte de Salt Lake City, a principios de este año para servir en Afganistán.

Fue su cuarto despliegue, según The Deseret News, un periódico de Utah.La misión liderada por la OTAN en Afganistán dijo en un comunicado el sábado que un miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos fue asesinado pero no lo identificó.

“Los informes iniciales indican que el atacante era miembro de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán. Los informes iniciales también indican que el atacante fue eliminado por otras fuerzas afganas “, dijo la misión en un comunicado.

El ataque fue el más reciente de una serie de incidentes “verdes sobre azul” en los que miembros de las fuerzas afganas han asesinado a asesores estadounidenses o de la coalición este año, y siguió a la muerte de un soldado checo en la provincia occidental de Herat el mes pasado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dijo en septiembre que se estaba intensificando el entrenamiento y la investigación de las fuerzas afganas para minimizar tales ataques, y que algunas operaciones de capacitación y asesoramiento se han reducido mientras se evalúa la seguridad.

El mes pasado, el comandante de la OTAN en Afganistán, el general Scott Miller, salió ileso cuando el guardaespaldas de un gobernador provincial abrió fuego contra un grupo de funcionarios estadounidenses y afganos en la provincia sureña de Kandahar.

En un mensaje en Facebook, hace una semana, Taylor instó a los estadounidenses a votar en las elecciones legislativas del martes, y dijo que esperaba “sea que ganen los republicanos o los demócratas, que todos recordemos que tenemos mucho más que nos une de lo que nos divide como estadounidenses”.

Con información de La Voz de América

