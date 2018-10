Albergue construido con fondos del Codede no será utilizado en época fría

Por Erick Colop |

El delegado en Quetzaltenango de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alan Reth, confirmó que el albergue construido cerca de las instalaciones de la institución, con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), no puede utilizarse para esta época fría, debido a que no ha sido entregado a la comuna de Xela y no tiene servicios públicos.

“Este año no podrá utilizarse, pese a que ya inició el proceso de entrega a la comuna; sin embargo, aún no tiene servicios básicos”, explicó Reth.

Este espacio fue construido para albergar a afectados de tragedias provocadas por fenómenos naturales. Según Reth, luego que la comuna de Xela reciba el espacio, debe entregarlo a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) quien debe administrarlo.

“Seguiremos trabajando con la Asociación Remar y se les proporcionarán insumos para que puedan recibir a los afectados por el frío”, dijo el delegado de Conred.

Bomberos Voluntarios han denunciado que, pese a la habilitación de lugares para personas afectadas por el frío, estos no reciben a los indigentes o a personas que ingieren licor, en específico, durante la madrugada.

