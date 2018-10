Al menos dos muertos en Haití en protestas por escándalo de Petrocaribe

Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas en protestas en Haití por un escándalo de supuesta corrupción asociado a PetroCaribe, que llevó al presidente Jovenel Moise a prometer el combate a este flagelo el jueves.

Algunos manifestantes pedían incluso la renuncia de Moise entre sus reclamos el miércoles.

El portavoz de la policía, Michel-Ange Louis-Jeune, dijo que 11 civiles resultaron heridos por balas y 11 oficiales por rocas voladoras durante la manifestación el miércoles.

Pero funcionarios municipales reportaron superiores cifras de heridos a consecuencia de la protesta.

El vicealcalde de Saint-Marc, Frantz Ulysse, dijo que 14 personas habían resultado heridas el miércoles cuando la policía abrió fuego para despejar el camino de una caravana presidencial.

Ulysse dijo que 10 personas fueron alcanzadas por balas y tres están en condición crítica.

El incidente ocurrió el mismo día que el gobierno conmemoró la muerte del héroe de la independencia Jean-Jacques Dessalines.

Durante la revuelta manifestantes levantaron barricadas de neumáticos y montones de basura y les prendieron fuego, mientras que los disparos resonaban en la capital, Puerto Príncipe.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra algunos manifestantes y, en respuesta, algunos les arrojaron piedras.

Un hombre murió en el centro de Puerto Príncipe, -dijo Reuters citando a la policía-, al reportar varios incidentes violentos en la capital y en otras ciudades.

La policía no proporcionó información adicional sobre las circunstancias de la muerte del hombre.

Venezuela en medio de la revuelta



Un reporte del Senado de Haití acusó a exfuncionarios del gobierno de malversación de fondos, abuso de autoridad y falsificación en relación con PetroCaribe, un programa mediante el cual Venezuela envía crudo y combustibles a países caribeños a precios preferenciales.

Auditorías realizadas no proporcionaron respuestas claras sobre hacia dónde se destinaron los fondos de PetroCaribe, o demostraron que gran parte de los ingresos no se habían administrado correctamente, incluido el gasto en proyectos de construcción que no se habían completado.

La malversación de fondos habría ocurrido durante los gobiernos de los exmandatarios René Preval y Michel Martelly entre el 2008 y el 2016.

En un discurso pronunciado el miércoles para conmemorar la muerte en 1806 del fundador de Haití, Jean-Jacques Dessalines, Moise prometió que se realizará un juicio para llegar al fondo del asunto.

“Una vez que hayas robado fondos del gobierno, ya seas parte del gobierno, de la oposición o de la población, tendrás que enfrentar la justicia”, dijo Moise en sus declaraciones en la ciudad norteña de Marchand Dessalines.

En su cuenta en Twitter, el mandatario haitiano reiteró su compromiso de combatir la corrupción.

“Pedí al Jefe de Gobierno que brindara todo el apoyo necesario a las instituciones involucradas, en particular al poder judicial, para que se aclarara el uso de los Fondos PetroCaribe. Nadie escapará a la justicia. Es un deber moral y la justicia”, escribió.

Los líderes de la oposición han dicho que no creen que un juicio justo sea posible mientras Moise permanezca en el poder debido a sus vínculos con Martelly.

Con información de La Voz de América

