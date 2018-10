Al menos 17 muertos en ataque armado a colegio en Crimea

Al menos 17 personas murieron y decenas resultaron heridas el miércoles en una universidad en la región del Mar Negro de Crimea, cuando hombres armados irrumpieron disparando una bomba en áreas del edificio, según el reporte de medios que citaron a funcionarios.

Las autoridades policiales dijeron que estaban tratando el incidente como un ataque terrorista. Las imágenes de video de la escena mostraron vehículos de personal blindados y militares alineados en la universidad situada en la ciudad crimea de Kerch.

Reuters informó que un residente local dijo que los funcionarios habían instruido a los padres recoger a sus hijos de las escuelas y jardines de infancia en toda la ciudad, por su seguridad.

Olga Grebennikova, la directora de la universidad, dijo a los medios de comunicación de Crimea, en una entrevista fuera del centro educativo, que los cuerpos sin vida de los niños estaban por todas partes.

El Comité de Investigación Antiterrismo de Rusia, el cuerpo policial que investiga los delitos de mayores consecuencias, aseguró que la información inicial era que un dispositivo explosivo lleno de objetos metálicos se había disparado en la cafetería de la universidad.

El organismo había indicado inicialmente que eran 13 las personas fallecidas y alrededor de 50 heridos, muchos de las cuales eran niños y adolescentes.

La agencia de noticas France-Presse informó que el presunto autor de ataque en el colegio de Crimea fue un exalumno que “se suicidó”.

Al parecer, el sospechoso del ataque se disparó y su cuerpo fue encontrado dentro de la universidad, dijo el miércoles la agencia de noticias TASS citando al Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.

El organismo dijo luego que no se trató de un acto terrorista, sino de un asesinato masivo e identificó al estudiante de 18 años, Vladislav Roslyakov, como el principal sospechoso de la tragedia.

Roslyakov se habría disparado en la universidad antes de suicidarse, dijo el comité, tras verificar en el circuito cerrado de televisión que entró a la escuela con un rifle.

Un empleado de un hospital en Kerch dijo que 18 personas ya habían sido admitidas con lesiones por la explosión y que los médicos esperaban que se ingresara a otras 50 personas heridas.

“Ya hay muchas personas en la sala de emergencias y en el quirófano”, dijo la agencia de noticias TASS al empleado.

Las fotografías y videos de la escena de la explosión publicada por el medio de comunicación local Kerch.FM mostraron que las ventanas de la planta baja del edificio de dos pisos habían sido voladas, y que los escombros estaban en el piso exterior.

La agencia rusa de noticias Tass informó que e​l presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció sus sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de la explosión de Crimea, por intermedio del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Sin embargo, la credibilidad de las declaraciones está en entredicho, porque Rusia anexó la península del Mar Negro de Crimea desde Ucrania hace cuatro años, lo que provocó la condena internacional y las sanciones occidentales.

Con información de La Voz de América

