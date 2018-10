Afinan detalles para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Por Carlos González |

El Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango tendrá este año, durante todas sus actividades, el lema: “No a la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos”.

Esta semana, integrantes de este colectivo se reunieron para establecer y planificar las actividades que se desarrollarán el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La directora de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quetzaltenango, Aura Marina Chojolán, explicó que el 25 de noviembre se desarrollará una mañana artística, por ello, invita a artistas para que puedan colaborar en la actividad.

“Es importante hacer conciencia de la cantidad de casos que se disparan, en diversos meses, de violencia contra la mujer, tanto física como sexual, por ello, hacemos el llamado a los ciudadanos a que participen en las actividades”, explicó Chojolán.

La Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quetzaltenango informó que, hasta lo que va del año, han conocido 105 casos de violencia física y sexual, la mayoría provocada porque las parejas consumen licor.

