Afganistán: se estrella un helicóptero y deja 25 muertos

Un helicóptero del ejército afgano en el que viajaban altos cargos se estrelló el miércoles por el mal tiempo en la provincia de Farah, en el oeste del país, matando a las 25 personas a bordo, dijo un funcionario afgano.

El aparato se estrelló alrededor de las 09:10 de la mañana (0440 GMT), poco después de despegar del distrito montañoso de Anar Dara hacia la adyacente provincia de Herat, explicó Naser Mehdi, vocero del gobernador provincial.

Entre los pasajeros se encontraban Nematullah Khalil, comandante adjunto del cuerpo del ejército para la región occidental, y Farid Bakhtawar, jefe del consejo provincial de Farah.

Las otras víctimas, aparte de la tripulación, eran soldados y miembros del consejo, dijo Mehri.

Bakhtawar fue una figura importante en la lucha contra los talibanes en la batalla por la ciudad de Farah, que los militantes asediaron y amenazaron con tomar en mayo.

Los talibanes buscan destituir al gobierno y reimponer la estricta ley islámica después de su expulsión por las fuerzas lideradas por los Estados Unidos en 2001.

Ataque suicida

También el miércoles, un atacante suicida se inmoló cerca de la puerta de la prisión más grande de Afganistán, matando al menos a seis personas, dijeron las autoridades. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

La extensa prisión de Pul-e-Charkhi en Kabul alberga a cientos de reclusos, entre ellos a decenas de talibanes.

El portavoz del Ministerio del Interior, Najib Danish, dijo que el atacante detonó su explosivo cerca de un vehículo que transportaba a los empleados de la prisión.

Además de seis fallecidos, otras ocho personas resultaron heridas, dijo otro funcionario del gobierno.

“El atacante caminó hacia un vehículo que estaba estacionado en una puerta para la autorización de seguridad. Se inmoló antes de que el vehículo pudiera entrar en las instalaciones de la prisión”, dijo el funcionario.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.