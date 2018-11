Acuerdo sobre Brexit podría darse en las próximas 24 a 48 horas

El Reino Unido y la Unión Europea están muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit que podría concretarse en las próximas 24 o 48 horas, dijo el martes el número dos de facto de la primera ministra Theresa May.

May había dicho el lunes que todavía quedaba una gran cantidad de asuntos sin resolver con la Unión Europea por el Brexit y describió las negociaciones como sumamente difíciles.

“Aún no lo hemos logrado”, dijo el ministro de la Oficina del Gabinete británico, David Lidington, a la radio BBC. “Estamos muy cerca de hacerlo. La primera ministra ha dicho que no puede ser un trato a cualquier precio”.

Al ser consultado si es posible alcanzar un acuerdo en las próximas 24 o 48 horas, Lidington sostuvo: “Todavía es posible, pero no del todo definitivo, creo que esto lo resume bastante. Cautelosamente optimista”.

Mientras algunos funcionarios aguardaban el mayor acuerdo de salida en la historia de la UE, aún no está claro si May puede lograr que el Parlamento apruebe un trato, que según sus opositores, está traicionando el sentido del Brexit.

La libra esterlina subió 0,5 por ciento a 1,2917 dólares tras los comentarios de Lidington.

La UE quiere llegar a un acuerdo preliminar a más tardar el miércoles, pero algunos diplomáticos del bloque dijeron que no tenían muchas esperanzas de lograr grandes avances esta semana.

La UE y Reino Unido necesitan un acuerdo para mantener las actividades comerciales entre el bloque y la quinta economía más grande del mundo. Pero May ha tenido múltiples problemas para poner fin a los casi 46 años de membresía sin dañar el comercio o inquietar a los legisladores que, en última instancia, decidirán el destino de cualquier pacto.

A menos de cinco meses de que Reino Unido tenga que abandonar la UE, el llamado mecanismo de protección para Irlanda del Norte es el principal problema pendiente.

Se trata de una póliza de seguro para evitar volver a los controles fronterizos entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda, un miembro de la UE, en caso de que una futura relación comercial no sea acordada a tiempo.

Al ser consultado si Reino Unido podría verse atrapado en un mecanismo de protección en contra de su voluntad, Lidington señaló: “La primera ministra ha dicho una y otra vez que si alguna vez se usa el mecanismo de protección, aunque no queremos que se use… claramente sería algo temporal y no indefinido”.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.