Abren convocatoria para becas

Por Oswaldo Cop |

El Comité UWC Guatemala y la Asociación Becaria Guatemalteca (ABG) abren convocatoria de becas para el proceso de selección 2019-2021 para estudiantes de nivel medio.

Los requisitos para optar son:

1.- Ser guatemalteco (a) o haber vivido en Guatemala los últimos tres años y demostrar conocer el país.

2.- Tener entre 16 y 18 años, al 31 de agosto de 2019.

3.- Haber finalizado tercero básico o concluirlo antes del 31 de octubre 2018.

4.- Tener un mínimo de 85 puntos en los últimos tres años de estudio en las materias principales.

5.- Tener deseos de contribuir al desarrollo de Guatemala.

Los interesados que cumplan con estos requisitos deben ingresar a la página www.gt.uwc.org, donde podrán llenar el formulario en línea, al cual deberán adjuntar copia de los certificados de notas extendidos por el Ministerio de Educación (Mineduc) de los últimos 3 años de estudio y copia de su Certificado de Nacimiento.

Por cualquier duda pueden comunicarse al correo electrónico info@gt.uwc.org y después de finalizar los pasos anteriores, y si cumplen con los requisitos, se les asignará un código y se les indicará la fecha, lugar y hora para tomar la prueba.

