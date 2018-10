6 de cada 10 comercios del Centro Histórico de Xela incumplen con permisos

Por Oswaldo Cop |

Autoridades de salud y comuna de Xela indican que han inspeccionado 18 comercios en el Centro Histórico de Quetzaltenango, de los cuales 6 de cada diez (60 por ciento) no cuentan con permisos para funcionar.

Las inspecciones se desarrollan por denuncias de vecinos que integran los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), que indican que han proliferado los expendios de licor en la zona 1.

“El 60 por ciento no cuenta con documentación sanitaria para laborar”, comenta Salvador Soto, director del Centro de Atención Permanente (CAP). Añade que están a la espera de un informe para definir acciones.

“Aún nos faltan más comercios por verificar, debido a la gran cantidad que existen en la zona 1 y esto toma tiempo”, explica Soto.

