Comuna regulariza a 34 mil usuarios en el cobro de recolección de basura

Por Carlos González |

La Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango, desde la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Residuos Sólidos, regularizó a 34 mil usuarios de 42 mil que tienen registrados.

“Los que pagaban Q25 seguirán pagando lo mismo y quienes pagaban Q8 pagarán ahora Q20”, explicó el director de Servicios Ambientales, Juan Carlos Díaz.

Tras esta regularización se espera que no exista más déficit en la comuna y con la recaudación se puedan atender proyectos de beneficio a la población, concluyó Díaz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.