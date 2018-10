25 comunidades de Quetzaltenango están sin energía eléctrica

Foto Archivo.

ENERGUATE informó esta tarde por medio de su cuenta de Twitter @Energuate_ que 15 comunidades de Coatepeque y 10 de Colomba Costa Cuca, municipios de Quetzaltenango , se encuentran sin servicio de energía eléctrica por manipulación ilegal de vecinos que trataron de reconectar el servicio en la parte baja de Coatepeque.

Según el comunicado, ENERGUATE no restablecerá el servicio, hasta llegar a un acuerdo con los pobladores de la parte baja de Coatepeque.

