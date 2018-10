Preparan actividades por Bodas de Oro de la promoción 1968-2018 del INVO

Por Carlos González |

La promoción de Magisterio, egresada del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) en 1968, prepara actividades por cumplir 50 años (Bodas de Oro).

Las autoridades del centro educativo entregarán un reconocimiento a los 43 egresados hace medio siglo, y en el caso de los que fallecieron, les harán un homenaje.

“Es un gusto poder dar a conocer las actividades que estaremos realizando para festejar los 50 años de la promoción 1968-2018. Estamos llenos de mucha alegría”, explicó Ernesto García Salas, uno de los egresados hace 50 años.

Los exalumnos, desde hace dos meses, iniciaron las reuniones para planificar las actividades por las Bodas de Oro.

“Vamos a hacer una develación de una plaqueta donde están escritos los nombres de la promoción y en Pensión Bonifaz se tendrá una convivencia con un almuerzo”, explicó Luis López Maldonado, otro de los organizadores.

Los egresados indicaron que darán un reconocimiento a los docentes que apoyaron en el desenvolvimiento académico de la promoción.

