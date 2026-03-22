Cae «Chejo», el extraditable número 12 por narcotráfico en lo que va del 2026.

Mar 21, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Sergio Abisaí Chacón Aldana es requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas. Con esta captura, Guatemala suma una docena de detenciones con fines de extradición en menos de tres meses.

En un operativo de alta prioridad coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), se logró la detención provisional con fines de extradición de Sergio Abisaí Chacón Aldana, conocido en el ámbito criminal bajo el alias de “Chejo”.

La captura responde a una solicitud formal de las autoridades de los Estados Unidos, quienes identifican a Chacón Aldana como una pieza clave en las redes de logística para el envío de estupefacientes hacia el país norteamericano.

Los cargos en su contra

De acuerdo con el expediente de extradición presentado ante los tribunales guatemaltecos, «Chejo» enfrenta cargos federales en EE. UU. por:

Conspiración para distribuir sustancias controladas: Específicamente sustancias de Categoría II (como cocaína o fentanilo, según la clasificación de la DEA).

Tráfico Internacional: Se le acusa de operar con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dichas sustancias serían ingresadas de forma ilegal a territorio estadounidense.

Cifra récord en 2026

La aprehensión de Chacón Aldana marca un hito en las operaciones antinarcóticas del presente año. Con este arresto, las fuerzas de seguridad de Guatemala han logrado interceptar a 12 personas requeridas por la justicia internacional por delitos relacionados con el narcotráfico en apenas los primeros 80 días del 2026.

Proceso legal

Tras su captura, el sindicado fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a la Torre de Tribunales en la capital, donde se le notificará el motivo de su detención. Posteriormente, el Tribunal Tercero o Quinto de Sentencia Penal iniciará el proceso formal de extradición para determinar su entrega a la justicia de los Estados Unidos.