Un grupo de habitantes de la 8ª calle entre 16 y 17 avenidas de la zona 3 de Xela, instalaron mantas donde advierten que están organizados, pues buscan evitar más amenazas de parte de delincuentes.

Una vecina, quien por seguridad pidió no identificarse, explicó que los delincuentes los han amenazado.

“En la puerta de las casas aparecieron unas marcas y eso nos motivó a organizarnos”, dijo la vecina.

También se conoció que los encargados de algunas tiendas del sector fueron amenazados por extorsionistas.

Con información de Erick Colop

