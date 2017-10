Vecinos piden intervención de Cicig y MP por autorización de mototaxis en El Palmar

Un grupo de vecinos de El Palmar, Quetzaltenango, acudieron este jueves al Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela, para manifestar en contra del alcalde municipal Mario Ajanel.

Los pobladores, acompañados de un grupo de mototaxistas, indican que el motivo de la protesta es porque el jefe municipal sigue autorizando más líneas de mototaxis en el municipio, pese a que existen procesos legales pendientes.

Los vecinos piden que en este proceso acompañe el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Con información de Shirlie Rodríguez

