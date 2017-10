Édgar Eliseo Aguilón Alvarado, de 22 años, fue detenido y vapuleado el miércoles, a las 19.50 horas, en la calle principal del paraje Pachaj, cantón San Isidro, Olintepeque, por un grupo de unos cien vecinos.

El grupo de personas, quienes se negaron a revelar su identidad, indicó que detuvieron a Aguilón, originario de Barrio Nuevo del citado municipio, porque cubría su rostro con una gorra pasamontaña y en una mochila llevaba un arma hechiza y dos municiones.

Los habitantes, luego de un diálogo, entregaron a Aguilón a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Con información de PNC y Erick Colop

