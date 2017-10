Luego de dos días de paralización del servicio por amenazas de extorsionista, este jueves retornaron a las labores pilotos del servicio colectivo del Valle de Palajunoj.

Ayer, transportistas se reunieron con el gobernador departamental de Quetzaltenango, Juan Clímaco Rosales, para buscar soluciones a esta situación.

Rosales dijo que no podía mencionar todas las estrategias que se implementarán para no alertar a los delincuentes y se limitó a decir que asignarían agentes de la Policía Nacional Civil para el resguardo de pilotos y pasajeros.

Con información de Erick Colop

