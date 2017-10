Transportistas del Valle del Palajunoj, Quetzaltenango, se reunieron con el presidente de la Comisión Municipal de Tránsito y Vialidad para solicitar apoyo, pues denuncian que son extorsionados.

El presidente de la citada comisión, Diego Morales, dijo que los transportistas están preocupados porque el lunes reciente desconocidos les dejaron un teléfono donde empezaron a amenazarlos si no pagan la extorsión.

Según Morales los amenazaron con matarlos o quemar las unidades, por ello una de las primeras acciones para hoy es reunirse con el gobernador departamental de Quetzaltenango, Juan Clímaco Rosales, para que los apoye con seguridad.

Morales dijo que la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) realizará operativos, porque tienen denuncias que hay otros buses que están prestando el servicio sin autorización en el Valle de Palajunoj, además verificarán el cobro de algunos propietarios de picops.

Con información de Martín Calderón

