Con un diseño acorde a las nuevas tendencias digitales y contenido mejor estructurado para todos los dispositivos, el nuevo portal de Stereo 100 facilita el acceso a la información más relevante de Quetzaltenango, Guatemala y el mundo.

Entre las novedades de la nueva web destacan:

1.- Una imagen actualizada y un diseño que facilita la navegación desde cualquier dispositivo.

2.- Facilidad para compartir contenidos en diferentes redes sociales.

3.- Acceso directo a nuestras plataformas en Facebook, Twitter y YouTube.

4.- Posibilidad de ver de forma directa los videos de Stereo 100 TV en el portal Web.

5.- Escuchar en línea Stereo 100, desde cualquier parte del mundo, por medio de nuestro reproductor de alta fidelidad.

