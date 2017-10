Foto Barillas FC

Huehuetenango. Este miércoles se disputó la jornada 15 del Apertura 2017 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso, la Primera División. El líder del grupo, Sololá, perdió en el estadio Carlos Enrique Mérida (4-2) ante los “Potros” de Barillas FC y ahora sólo tiene un punto de ventaja sobre el segundo lugar que es Deportivo Iztapa.

En total, para esta jornada se registraron 17 goles, producto de tres empates y dos victorias locales. Los murciélagos de Sololá mantienen el liderato con 26 puntos. Rosario FC perdió su invicto de 5 partidos y se queda en el quinto lugar.

Escuintla no aprovechó la oportunidad de vencer en condición de local a su rival directo en la parte baja, los cisnes de Chimaltenango. Los “Toros Verdes” se quedan en el último lugar con 16 puntos.

El domingo Sololá recibe a Santa Lucía Cotzumalguapa en el estadio Xambá 94, si los “Murciélagos” ganan, nadie les podrá quitar el liderato. El sublíder Iztapa, visita el estadio Armando Barillas para jugar con Escuintla.

Rosario FC sale otra vez de Quetzaltenango, es para visitar la difícil cancha del estadio José Luis Ibarra y jugar ante la Nueva Concepción. La “Máquina” está a un punto de la zona de clasificación, con tres jornadas aún por disputar (9 puntos).

