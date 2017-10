Fotos CLB

Argentina. River Plate triunfó en el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL. Partido desarrollado en el estadio Antonio Vespucio Liberti (Monumental).

La estrategia predominó en el encuentro, pero la jugada clave fue del equipo local cuando al minuto 81 del tiempo corrido anotó Ignacio Martín Scocco, para marcar el uno por cero final.

Fue un partido histórico para el arbitraje, pues significó la llegada del sistema de videoarbitraje (VAR) al continente americano. El árbitro Wilton Sampaio de brasil y su equipo de 6 jueces estuvieron a cargo. La cabina de control estaba en las afueras del Monumental.

