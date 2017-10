Fotos cortesía Fútbol Usac.

Guatemala. La USAC empató a dos goles con Sacachispas en el estadio Revolución, los muteros cortaron una racha positiva de los estudiosos, de cuatro partidos ganados de forma consecutiva en condición de local.

En total, para esta jornada 14 del Apertura 2017, en el grupo “B” de la máxima categoría de ascenso se registraron 11 goles, con dos empates, una victoria visitante y dos locales, estas últimas por el mismo marcador (2-1).

La USAC mantiene el liderato del grupo, pero ahora lo hace por mejor diferencia de goles con el Deportivo Carchá. Los cenizos ya lograron empatar en puntos con los estudiosos, ambos equipos tienen 27.

PRÓXIMA JORNADA

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.