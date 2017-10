San Marcos. Este fin de semana se disputa la jornada 16 del torneo Apertura 2017 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Un partido que despierta expectativa, es el que se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada, duelo lleno de tradición entre Marquense y Municipal. Los felinos buscan seguir haciendo “colchón” para evitar el descenso el próximo torneo, mientras Municipal busca el podio de la tabla general.

El telón de la jornada abre en el estadio Julio Armando Cobar la noche de este viernes, Deportivo Petapa quiere recuperar el terreno perdido recibiendo al Deportivo Siquinalá que llega de golear (4-0) a Deportivo Marquense.

Comunicaciones juega por tercera vez consecutiva en el estadio Doroteo Guamuch Flores recibiendo a Malateco este sábado a las 18:00 horas. Los albos le ganaron por la mínima a Siquinalá, empataron a cero con Municipal jugando como visitante (en el papel) y ahora juegan con los toros fronterizos.

Xelajú MC busca defender su liderato este domingo, visitando a la “Máquina Celeste” de Sanarate FC. El equipo oriental aún no define quién será su nuevo director técnico después de la salida de Héctor Julián Trujillo. Los chivos llegan de cinco partidos consecutivos, sin conocer la derrota.

Antigua GFC y Guastatoya se enfrentan en el estadio Pensativo, los coloniales buscan reducir la ventaja del líder Xelajú. Los pecho amarillo dirigidos por Amarini Villatoro, tienen la opción de treparse al liderato, siempre y cuando ganen, esperarían una derrota de los chivos en Sanarate.

Cobán Imperial querrá retomar el camino de la victoria, reciben este domingo en el cierre de la jornada, al Deportivo Suchitepéquez en el estadio José Ángel Rossi. Los “Príncipes Azules” sumaban 6 partidos invictos, hasta que en la jornada pasada fueron goleados por Deportivo Malateco.

