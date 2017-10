Luego de una denuncia que interpusieron tres concejales en contra del alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, porque no les proporcionó información sobre juicios que se habían perdido por la deuda que tiene la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), el expediente llegó esta semana a la Sala Quinta de Apelaciones.

Jenner Hurtado, de la Sala Quinta de Apelaciones, explica que se espera que se designe a un juez pesquisidor para que le dé seguimiento al proceso de investigación.

Hurtado indica que después de la designación del juez, se citarán a las partes involucradas en el proceso.

Esta denuncia fue interpuesta por los concejales Roberto Soto, Faviola Ávila y Gerardo Yarzebsky, quienes pidieron la información en reunión del Concejo Municipal.

Con información de Shirlie Rodríguez

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.