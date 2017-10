A un año de funcionamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que investiga casos en la región, se lograron las primeras detenciones de dos ex alcaldes, se trata de Andrés Chiroy Cux y de Gaspar Marquin Simón .

Chiroy y Marquin son parte de los diez detenidos en operativos desarrollados este miércoles en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y Sololá, los cuales fueron desarrollados por la FECI y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Historial político de Chiroy

Chiroy fue alcalde de San Andrés Xecul, Totonicapán, en el periodo 2008-2012. En esa ocasión llegó al poder por el extinto partido político Desarrollo Integral Auténtico (DÍA) y obtuvo 2 mil 843 votos.

En el 2013, fue citado al Juzgado Primero de Primera Instancia de Totonicapán por acusaciones de abuso de autoridad y apropiación y retención indebida. El MP lo señalaba de malversar un préstamo de Q380 mil que hizo la comuna.

La investigación indicaba que, del total del préstamo, solo Q30 mil ingresaron a la comuna y Q160 mil los utilizó para pagos personales. El juez decidió ligarlo a proceso.

En el 2011 buscó reelegirse, en esa ocasión con el Centro de Acción Social (Casa), el cual también desapareció.

¿Qué partido llevó al poder municipal a Gaspar Marquin Simón?

Fue alcalde de Aguacatán, Huehuetenango, del periodo 2008-2012. Llegó al poder municipal con el extinto Partido Patriota (PP) —agrupación a la que pertenecían los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti quienes ahora enfrentan a la justicia—.

Según consta en la Memoria Electoral 2007 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ingresó con dos síndicos y un suplente, además de dos concejales. En los operativos de este miércoles también la FECI capturó a Víctor Rodríguez López, quien fungió como concejal primero de Marquin.

La FECI en Quetzaltenango

El jueves 27 de octubre de 2016, en un acto en el Teatro Municipal, donde participaron la fiscal general del MP, Thelma Aldana, el comisionado de Cicig, Iván Velásquez, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Todd Robinson, se inauguró la sede de la FECI en la región.

En ese entonces, Velásquez dijo que el principal compromiso era fortalecer la justicia, luchar en contra de la impunidad y los actos de corrupción cometidos por grandes estructurales en la región.

Robinson dijo que, para equipar la sede, Estados Unidos donó 80 mil dólares (Q603 mil 200, según el tipo de cambio).

A continuación, el listado de los detenidos en los operativos de este miércoles:

INMUEBLE 1: En la zona 1 de Nentón, Huehuetenango.

APREHENDIDO: César Adán Barillas Alonzo, de 50 años. Fue secretario municipal de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

DELITO: Cohecho pasivo

INMUEBLE 2: 6ª avenida A 6-16, zona 4 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Fredy Eduardo Alvarado Barrios, 46. Fue secretario municipal de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

DELITO: Cohecho pasivo.

INMUEBLE 3: Aldea La Cumbre, San Gaspar Ixil, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Jorge López Morales, 57. Fue concejal segundo de San Gaspar del 2008-2012.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 4: En la zona 6, colonia Las Delicias, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Delia Isabel Batz Calderón, 35.

DELITO: Asociación ilícita y estafa propia.

INMUEBLE 5: 4ª calle 9-14, zona 1 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Lázaro Gómez Gómez, 65.

DELITO: Asociación ilícita y estafa propia.

INMUEBLE 6: 4ª calle 1-52, zona 3 de Aguacatán, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Víctor Rodríguez López, 64.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 7: Paraje Chatsague, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.

APREHENDIDO: Fidel Olegario Sontay Sica, 46. Fue síndico primero de San Bartolo del 2008 al 2012.

DELITO: Cohecho pasivo

INMUEBLE 8: Barrio Pabilla Nahualá, Sololá.

APREHENDIDO: Manuel Irineo Itzep Chox, 45. Fue director financiero de la comuna de Nahualá en el periodo 2012-2016.

DELITO: Cohecho pasivo.

INMUEBLE 9: Río Blanco Chiquito Aguacatán, Huehuetenango.

APREHENDIDO: Gaspar Marquin Simón, 64. Fue alcalde de Aguacatán del periodo 2008-2012.

DELITO: Concusión y cohecho pasivo.

INMUEBLE 10: Cuarto Callejón 8-15, zona 9 de Huehuetenango.

APREHENDIDO: Lusbin Adriel Santos Tohon, 36.

DELITO: Cohecho pasivo

Con información de Erick Colop

