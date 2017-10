Este jueves, organizadores presentaron la carrera Halloween Run 5K, la cual se desarrollará el 31 de octubre, a las 20 horas.

El punto de salida será frente a la Municipalidad de Quetzaltenango y recorrerá la 4ª calle, zona 1, hacia la cuesta de la Cervecería, calle Rodolfo Robles, Templo a Minerva, calle Rodolfo Robles, INVO y parque central.

La preventa tendrá un costo de Q75, y parte de lo recaudado será para la reparación de la motobomba 37 de los Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía. La unidad es modelo 1967.

Con información de Erick Colop

