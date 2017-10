Premio Sájarov: “El mundo sabe lo que estamos sufriendo en Venezuela”

“Cada venezolano debe saber que este reconocimiento evidencia que el mundo sabe lo que estamos sufriendo”, dijo a Radio Francia Internacional (RFI) la diputada opositora Delsa Solórzano. Lea en este artículo tres reacciones de opositores al premio de derechos humanos Sájarov 2017 del Parlamento Europeo.

“Los venezolanos tienen que saber que hay una oposición que está luchando por recuperar la democracia”, dijo también la diputada Patricia Solórzano a RFI.

La oposición venezolana, ganadora del premio Sájarov 2017 del Parlamento Europeo, es una fuerza que agrupa una veintena de partidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy atraviesa una de sus peores crisis.

Los opositores venezolanos reciben este galardón golpeados por la reciente derrota ante el partido de Maduro en las elecciones regionales, y luchas internas que amenazan con dinamitar la unidad.

“Nosotros pedimos a nuestros líderes que tomen este premio como un reconocimiento a la unidad que incluya todas las voces y que sirva para seguir adelante”, dijo a RFI Patricia Betancourt presidenta de Veneuropa, una organización opositora en Viena.

Reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nació en 2008 para enfrentar al presidente Hugo Chávez (1999-2013), la oposición incluye a partidos de centroderecha, centro y algunos de izquierda disidentes del chavismo.

Varios de sus dirigentes están presos, los más emblemáticos son Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Según la ONG Foro Penal, son 391 los políticos presos en Venezuela. Otra parte de la oposición, más radical, está en el exilio.

“El premio Sájarov es un reconocimiento a la lucha y al sufrimiento de los presos políticos, de las familias de los centenares de asesinados por la represión política y a la firmeza de un pueblo que lleva 18 años luchando contra un proyecto autoritario que ha convertido en ruinas al país que fuera el más próspero de América latina”, dijo a RFI Jesús Chúo Torrealba, ex-secretario ejecutivo de la MUD.

Con información de Radio Francia Internacional

