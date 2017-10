Policía investiga dos asaltos en cerro El Baúl

Al conocer sobre dos mujeres asaltadas el fin de semana, de quienes hasta hoy se desconoce identidad, en el Parque Municipal El Baúl, el jefe en funciones de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), Irineo Valle, confirmó que ambas no son extranjeras, como se había dicho al inicio, y que al caso ya se asignó a un grupo de investigadores.

Ambas fueron atacadas por desconocidos, quienes les causaron heridas con armas punzocortantes, lo que ameritó trasladarlas a un centro asistencial.

“No hay una denuncia formal de parte de las personas y eso nos limita a que se investigue el caso”, aseguró Valle.

La seguridad en este sector está a cargo a elementos de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la PNC, explicó el jefe policial.

Con información de Erick Colop

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.