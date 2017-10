Foto portada Sololá.

Sololá. En la Primera División los partidos suelen ser apretados y de pierna fuerte, los equipos recién ascendidos tienden a sufrir en sus primeros torneos. No es el caso de Sololá en este Apertura 2017, en esta jornada 14 golearon a los toros verdes de Escuintla y ocupan el primer lugar del grupo “A”.

Rosario FC fue el único equipo local que no sumó tres puntos en esta jornada, la “Máquina” no aprovechó la opción de poder ubicarse en el podio del grupo “A”, tras empatar a cero con Deportivo Chiantla en Quetzaltenango.

En total, para esta fecha 14, se registraron ocho goles, cuatro victorias locales y un empate. Sololá es líder con 26 puntos. La Nueva Concepción y Rosario FC se ubican en la medianía de tabla, ambos con 21 puntos.

Chimaltenango deja el sótano y Escuintla lo ocupa con todo y su racha negativa de 6 partidos sin ganar. Los “Toros Verdes” tienen 15 puntos de 42 posibles.

PRÓXIMA JORNADA

MIÉRCOLES 25 DE COTUBRE

