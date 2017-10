Un grupo de jóvenes de la organización Techo Occidente y la Cámara Guatemalteca de la Construcción Filial Occidente se unieron para la organización de la Cuarta Carrera del Constructor, la cual se desarrollará este domingo.

Rubí Celada, coordinadora de eventos de Techo Quetzaltenango, explica que la carrera saldrá del Club Cantabria, en La Esperanza, a las 7 horas. Añadió que ya están disponibles las inscripciones.

Este sábado estarán ubicados en la biblioteca del Centro Intercultural, zona 3 de Xela, desde las 8 horas, para entrega de kits e inscripciones, las cuales tienen un costo de Q85, que incluye playera y medalla.

El dinero recaudado será destinado para la construcción de tres viviendas para familias damnificadas por el sismo del 7 de septiembre reciente. Si desea más información, puede acudir a las oficinas de Techo Quetzaltenango en la 6ª calle C 4A-41, zona 9, Los Cerezos I.

Con información de Shirlie Rodríguez

