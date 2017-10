La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó esta semana el caso del país centroamericano, acusado de haber fallado en sus obligaciones internacionales de dar acceso a la justicia y de proteger la integridad de una menor violada en varias ocasiones por su padre cuando apenas tenía 9 años.

El caso se remonta al año 2000. El agresor fue detenido, pero la justicia terminó absolviéndolo. Hoy está muerto. En la audiencia, la CIDH pidió entonces una reparación económica para la niña y que se investigue la actuación de varios funcionarios acusados de encubrir los hechos.

Sobre el caso de esta niña, se espera que la Corte entregue su sentencia en las próximas semanas.

Entrevistados: Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh), y Mayté Ochoa, encargada de políticas públicas en el IPAS Centroamérica, una organización que vela por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.

Con información de Radio Francia Internacional

