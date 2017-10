Fotografía FGC

Jutiapa. La tercera etapa de la 57 edición de la Internacional Vuelta a Guatemala se dividió en dos fases. La primera con un recorrido de 70 kilómetros, partiendo de Monjas Jalapa y con meta en Jutiapa. La segunda, con salida en Asunción Mita para recorrer 17.8 kilómetros hasta el campo de la feria de la cabecera departamental del referido municipio.

En la jornada matutina el podio de la clasificación general fue tomado por los ciclistas guatemaltecos, desplazando fuera del mismo al que amaneció como líder general este miércoles, el holandés Van Der Pijl del Global Cycling.

Celso Ajpacajá del Hino One terminó como líder, su hermano Alfredo que corre para Decorabaños Xela, fue segundo. El equipo quetzalteco también logró ubicar en el podio a Nervin Jiatz.

POR LA TARDE

En la prueba de contrarreloj por equipos, el representativo altense, Decorabaños triunfó. El equipo más veloz hasta el momento.

Top 3 individual en la contrarreloj.

1. Alfredo Ajpacaja (Decorabaños)

2. Nervin Jiatz (Decorabaños)

3. Manuel Rodas (Decorabaños)



GENERAL INDIVIDUAL

Decorabaños de Xela se adueña del podio de la clasificación general, Alfredo desplazó a su hermano Celso Ajpacajá y se colocó el suéter de líder. Manuel Rodas no dejó pasar esta oportunidad para hacer valer su poderío en las contrarreloj y se logra ubicar de momento en el podio.

ETAPA 4

La vuelta parece no querer irse de Asunción Mita, Jutiapa. Para esta cuarta etapa que se desarrollará este jueves 26 de octubre, la salida también está programada para salir del referido municipio. La “Serpiente Multicolor” recorrerá 110 kilómetros para llegar a la meta que estará ubicada en San José Pinula, Guatemala.

