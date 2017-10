Los cárteles mexicanos, la mayor amenaza para Estados Unidos, según la DEA

La agencia estadounidense contra las drogas, DEA, designó como su “prioridad” a la pandilla de origen salvadoreño, la Mara Salvatrucha-13, y afirmó en su informe anual que los cárteles mexicanos constituyen hoy la mayor amenaza para Estados Unidos en materia de tráfico de drogas.

“Hemos designado a la pandilla (de raíces salvadoreñas) MS-13 como la prioridad de nuestras Fuerzas Especiales para el Control de Drogas”, anunció el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions.

Horas después la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, hizo público su informe anual sobre el tráfico de drogas. Según la DEA, los carteles mexicanos constituyen en este momento la mayor amenaza criminal en materias de estupefacientes para los Estados Unidos.

Los cárteles de Sinaloa, de nueva Generación de Jalisco, de Juárez, Los Zetas, entre otros, dejaron atrás la época en la que reinaban los colombianos de Medellín, Calí y Norte del Valle.

En 2006 el presidente mexicano de la época, Felipe Calderón, lanzó la guerra contra el narcotráfico. Más de una década después los cárteles siguen en el país, pero el conflicto causó la muerte a más de 170 mil personas y alrededor de 30 mil desaparecidos.

En el informe, la DEA señala que el consumo de drogas aumentó significativamente en los últimos años en Estados Unidos. Por ejemplo, al mencionar las muertes causadas por la drogadicción, en el año 2000 había más de 17 mil víctimas. En el 2015, ese número se multiplicó hasta sobrepasar las 52 mil, a pesar de que los gobiernos no han escatimando recursos para luchar contra las drogas.

En el informe, la DEA dijo que algunos cárteles mexicanos, como el del Golfo, el de Juárez, los Beltrán Leyva y los Zetas, operan y distribuyen en territorio estadounidense. Pero la influencia de estos grupos en Estados Unidos es exagerada, según Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y autor del libro Historia del Narcotráfico en México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en varias ocasiones que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad para su administración. Algunos de sus detractores no dudan en señalar que su encarnizado discurso es una máscara para aplicar su dura política migratoria.

Con información de Radio Francia Internacional

