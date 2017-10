Este jueves, integrantes de la iglesia Bethania, desarrollan una actividad con niños de la Clínica Integral del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Durante la actividad, la cual se desarrolla en el patio del centro asistencial, llevan un show de payasos y una obra de teatro.

Las presentaciones se desarrollan desde hace ocho años consecutivos, donde el objetivo es llevar un mensaje positivo para los niños y sus padres.

Con información de Shirlie Rodríguez

