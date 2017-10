Tres personas enfrentan juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango por el delito de extorsión. Los sindicados son: Josué Estuardo Vásquez, Marvin Catarino Pérez y Mirna Lucrecia Roblero, los dos últimos son acusados de extorsión en forma continuada.

En este proceso el Ministerio Público (MP) indica que los tres forman parte de una estructura criminal que se dedica a las extorsiones y cada uno tiene una función distinta dentro de la banda.

Según la acusación que presentó el MP, los tres son juzgados por intimidaciones que hacían a los empresarios del transporte de Cabricán, en estas les exigían Q1 mil 300 semanales para evitar asesinar a pilotos y ayudantes.

Los medios de investigación refieren que durante el 2015 y 2016, los sindicados entregaron sus números de cuenta bancaria para que les depositaran el dinero que exigían a los transportistas y luego de algunos retiros dieron con el paradero de los sindicados.

Con información de Shirlie Rodríguez

