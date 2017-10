La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desconocida por la oposición y por gobiernos de América y Europa, juramentó a los 18 gobernadores oficialistas —electos el domingo—.

Los cinco ganadores de la oposición no acudieron al acto pues desconocen esa instancia como un organismo válido o constitucional. La presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, exhortó a los ausentes a presentarse ante el organismo.

“Quiero felicitar a los gobernadores opositores (…) y están formalmente convocados a presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo desde la tribuna su presidenta Delcy Rodríguez, sin lanzarles de momento advertencias.

La oposición mantiene sus denuncias de fraude sobre el proceso electoral, especialmente en el caso del estado Bolívar donde perdió por 0.2%, y afina una nueva estrategia conjunta para enfrentar al Gobierno.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró en un comunicado que no caería “ante el chantaje de la fraudulenta Constituyente”, y que sus gobernadores sólo se someterán al mandato de la Constitución.

El presidente Nicolás Maduro convirtió los comicios regionales en una validación de su Constituyente —cuya elección en julio fue acusada de fraudulenta por la MUD y la empresa de tecnología electoral— y dispuso que los gobernadores electos se subordinen al órgano.

No está claro qué pasará si los opositores son destituidos, pero la Constituyente, con poderes absolutos, puede decidirlo. Según la ley, los gobernadores deben jurar ante los consejos legislativos locales, la mayoría oficialistas.

“Son gobernadores porque el pueblo los eligió, no porque a un consejo legislativo le dé la gana juramentarlos o no, y mucho menos a unos locos delirantes que se creen constituyentistas y que nos los reconocen ni en su casa”, aseguró el diputado opositor Freddy Guevara.

