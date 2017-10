Estudiantes del décimo semestre de la Licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango inauguraron una biblioteca en la Escuela de la colonia El Maestro, zona 8 de Xela, la cual cuenta con más de 2 mil libros.

El estudiante Allan Elizondo dijo que la biblioteca ayudará a los niños de este centro educativo y que buscaron apoyo en empresas privadas y en el Ministerio de Educación (Mineduc) para recaudar libros.

“Nosotros como estudiantes también aportamos una parte para la compra de estanterías, pintura y otros accesorios, además donamos una computadora con su impresora”, añadió Elizondo.

Con información de Martín Calderón

