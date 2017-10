Huehuetenango. Este miércoles se definieron de forma oficial los cruces de octavos de final en el torneo Apertura 2017 de la Segunda División de Guatemala. El Órgano Disciplinario le quitó tres puntos a Xinabajul Huehue por insolvencia económica y por ende lo deja fuera de la contienda.

La primera denuncia llegó por parte del Deportivo San Pedro, siempre relacionada a la insolvencia económica del equipo de la “X”, pero esta se declaró sin lugar. El equipo shecano escribió mal el nombre del representativo de Huehuetenango en la denuncia respectiva, pues escribieron “Xhina Huehue” y el nombre correcto es Xinabajul Huehue. De igual forma, el Órgano Disciplinario sancionó de forma independiente a la denuncia de San Pedro.

LA OTRA DENUNCIA

Llegó por parte del Puerto de San José, equipo que aseguró que en el partido de la jornada 12, en el partido que disputaron ante Champerico, el director técnico de este último, César Larrea, fue acreditado como delegado de cancha, aunque estaba registrado aún como director técnico del Palermo Gualán.

El Órgano disciplinario resolvió emitir sólo sanción económica (Q.500.00) y suspensión de un partido para Larrea. Más no decretó pérdida de puntos para Champerico, por ende, no se los acreditó al puerto.

LLAVES OFICIALES DE OCTAVOS DE FINAL

Algunos equipos no han hecho oficial el horario del primer partido de la serie. Los partidos de vuelta se disputarán hasta el próximo domingo 5 de noviembre.

