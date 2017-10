Leticia Girón, de 42 años, fue atacada por desconocidos quienes la causaron heridas punzocortantes. El hecho se registró en la 27 avenida, zona 3 de Xela, cerca de la terminal de buses Minerva.

Según el informe de los Bomberos Voluntarios, Girón tenía varias heridas en el abdomen y al momento de atenderla, las personas que la auxiliaron no dieron detalles de cómo fue el hecho.

Girón fue trasladada al Hospital Regional de Occidente (HRO). Vecinos piden más iluminación en el sector y vigilancia por el aumento de expendios de licor.

Con información de Erick Colop

