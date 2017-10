Henrique Capriles se retira de la coalición opositora venezolana carcomida por las divisiones

La oposición venezolana sufrió un cisma tras el retiro de uno de sus mayores líderes, Henrique Capriles, quien denuncia la juramentación de cuatro gobernadores opositores ante la criticada y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Divisiones que afianzan el poder del presidente Nicolás Maduro de cara a las municipales y presidenciales de 2018.

El excandidato presidencial Henrique Capriles anunció su salida de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque cuatro de los cinco gobernadores opositores, elegidos en los comicios regionales del 15 de octubre, se juramentaron este lunes ante la ANC oficialista.

Capriles condicionó su retorno al retiro de Henry Ramos Allup, veterano líder de Acción Democrática (AD), uno de los principales partidos de la MUD y al que pertenecen los cuatro gobernadores. “Cuando se está enfermo hay que operar y sacar el tumor. En la Unidad hay que hacer lo propio”, argumentó Capriles, asegurando que la MUD debe “refundarse”.

Golpeada porque el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, la MUD había reiterado que no cedería al “chantaje” del gobierno, que amenazó con destituir a los gobernadores si no juraban ante la Constituyente.

Ramos Allup aseguró que los cuatro “se autoexcluyeron” de AD, partido que dominó la política venezolana hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Pero Capriles, de Primero Justicia (PJ) —donde milita el único gobernador que no se subordinó—, lo acusó de “lavarse las manos” pues en AD “no se mueve una hoja” sin su aval.

Se resquebraja la oposición

Maduro celebró la juramentación como un reconocimiento a la Constituyente, considerada “fraudulenta” por la MUD y desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. “Es el escenario perfecto para el chavismo, que avanza en su estrategia de lograr una legitimidad de la Constituyente”, aseguró el analista Eugenio Martínez.

Aunque 80% de venezolanos rechaza su gestión por la grave crisis económica, Maduro está triunfalista y pidió a su partido prepararse para ganar los comicios de alcaldes —aún sin fecha, aunque deben ser este fin de año— y las presidenciales de 2018.

La decisión de participar o no en las municipales será otra fuente de división. El partido opositor, Voluntad Popular, del líder Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, adelantó que no participará. “La MUD perdió su utilidad para Venezuela. Tiene que replantearse hacia una nueva alianza” que logre “la salida de la dictadura”, dijo Freddy Guevara, portavoz de VP.

Con información de Radio Francia Internacional

