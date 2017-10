Operación de Graciela Esmeralda y Esmeralda Angely, ambas de apellido Martínez y originarias de Jalapa, duró 15 horas y estuvo a cargo de médicos del Hospital Roosevelt.

Ellas nacieron unidas por el tórax y abdomen, por ello fueron sometidas a tres fases para la separación. En la cirugía médicos determinaron que compartían parte del intestino grueso, hígado, pericardio y diafragma.

El equipo a cargo del procedimiento estuvo integrado por 62 profesionales del hospital, entre cirujanos pediátricos, neonatólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, intensivistas, pediatras, radiólogos, enfermeros, terapistas respiratorios, nutricionistas, laboratoristas, farmacéuticos y directivos hospitalarios.

Con información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

