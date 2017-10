Continúa el debate en contra del ex concejal de la Municipalidad de Quetzaltenango, Hamilton Pérez, quien es sindicado de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, hechos cometidos mientras fue parte del Concejo Municipal que presidió Jorge Rolando Barrientos Pellecer.

El Ministerio Público (MP) sindica a Pérez que mientras dirigía la Comisión Municipal de Urbanismo y Vivienda, utilizó sus influencias para beneficiar a empresarios para que construyeran el centro comercial Utz Ulew Mall, en la 19 avenida, zona 3 de Xela.

De acuerdo al MP, Pérez también logró que se les autorizara la licencia de construcción con un cobro menor al real y por ello agilizó los procesos para que se autorizara la licencia sin reunir los requisitos e iniciar la construcción del inmueble.

Por este trámite, la empresa pagó Q831 mil, pese a que debía cancelar Q1 millón 278 mil. En este caso Melvin Pérez y Celso Macario fueron sentenciados a dos años en prisión, mediante un proceso judicial abreviado, donde aceptaron su culpabilidad en cometer el delito de tráfico de influencias.

En el debate en contra de Pérez se presentan pruebas documentales y se hizo una visita al centro comercial, donde participaron las partes involucradas en el proceso. Se espera que en dos audiencias la defensa y el MP brinden sus conclusiones.

Con información de Shirlie Rodríguez

