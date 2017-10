La Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango dio a conocer que este año habrá un incremento de graduandos en relación al 2016.

Según las estadísticas, este 2017 egresarán 11 mil 983, 56 más que los registrados el año pasado (11 mil 827).

La distribución de los graduandos está así: Bachillerato, 7 mil 407; Magisterio, 763; Peritos, 2 mil 663; Secretariado, 472, y Bachillerato en Educación, 678.

Con información de Martín Calderón

