Fotos Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Guastatoya. El ciclista colombiano Sebastián Rodas del equipo mexicano Arena TlaxMex – Esparza Training, ganó la segunda etapa de la 57 edición de la Internacional Vuelta a Guatemala. El recorrido tuvo lugar entre Teculután, Zacapa y Guastatoya, El Progreso.

PODIO DE LA ETAPA

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL ACUMULADA

CLASIFICACIÓN GENERAL METAS VOLANTES

CLASIFICACIÓN GENERAL PREMIOS DE MONTAÑA

La tercera etapa se divide en dos fases, la primera saldrá a las 09:00 horas de Monjas Jalapa, recorrerá 70 kilómetros, hasta llegar a El Progreso Jutiapa.

Habrá una segunda salida, a las 16:00 horas en Asunción Mita Jutiapa, para recorrer 17.8 kilómetros con rumbo al campo de la feria de la cabecera departamental del referido municipio.

